12 ноября, 11:45

Общество

"Деньги 24": эксперт рассказал, как для россиян изменятся ставки по "Семейной ипотеке"

"Деньги 24": эксперт рассказал, как для россиян изменятся ставки по "Семейной ипотеке"

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, как для россиян изменятся ставки по "Семейной ипотеке". Соответствующий закон будет принят до конца этого года.

Сейчас ставка одинаковая для всех, но она может вырасти до 10–12%, если в семье один ребенок, и снизиться до 4%, если детей двое или больше. Эксперт отметил, что данное предложение вызвало споры, потому что заставляет семьи чувствовать давление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
Мария Рыбакова Константин Цыганков

