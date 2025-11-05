Ученые выяснили главный секрет быстрого засыпания и крепкого сна. Оказалось, что проветривание важнее, чем полная тишина, темнота и удобная кровать.

По словам специалистов, если в комнате душно, начинает накапливаться углекислый газ, который может помешать отдыху. Из-за него в организме вырабатывается кортизол – гормон стресса, который не дает телу по-настоящему расслабиться.

