05 ноября, 08:00

Ученые выяснили главный секрет быстрого засыпания и крепкого сна

Ученые выяснили главный секрет быстрого засыпания и крепкого сна. Оказалось, что проветривание важнее, чем полная тишина, темнота и удобная кровать.

По словам специалистов, если в комнате душно, начинает накапливаться углекислый газ, который может помешать отдыху. Из-за него в организме вырабатывается кортизол – гормон стресса, который не дает телу по-настоящему расслабиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

