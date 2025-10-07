Размеры социальных налоговых вычетов увеличили на 50% для москвичей

Жители Москвы теперь могут вернуть на 50% больше средств через социальные налоговые вычеты. Максимальная сумма возврата за оплату обучения, лечения или фитнеса выросла до 22,5 тысячи рублей, а за образование детей – до 16,5 тысячи рублей.

С 2024 года лимит социальных вычетов увеличен с 120 до 150 тысяч рублей. Это позволяет вернуть до 19,5 тысячи рублей при ставке НДФЛ 13%. Налоговые консультанты рекомендуют заранее рассчитывать, за какой год выгоднее оформлять вычет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.