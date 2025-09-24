"Новости дня": платформа для упрощенного получения налоговых вычетов появилась в России

Платформа для упрощенного получения социальных налоговых вычетов появилась в России. На ней можно вернуть часть денег за оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг.

В скором времени сервис планируют упростить. Получить деньги можно будет по клику в приложении банка. В Федеральной налоговой службе отметили, что появление новой платформы – это еще один шаг на пути к цифровизации госуслуг.

Подробнее – в программе "Новости дня".