24 сентября, 08:05Технологии
"Новости дня": платформа для упрощенного получения налоговых вычетов появилась в России
Платформа для упрощенного получения социальных налоговых вычетов появилась в России. На ней можно вернуть часть денег за оплату образовательных, медицинских и спортивных услуг.
В скором времени сервис планируют упростить. Получить деньги можно будет по клику в приложении банка. В Федеральной налоговой службе отметили, что появление новой платформы – это еще один шаг на пути к цифровизации госуслуг.
Подробнее – в программе "Новости дня".