Соцфонд напомнил о датах выплат детских пособий за сентябрь

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Ежемесячные пособия для семей с детьми за сентябрь будут переведены 3 и 8 октября. Об этом напомнили в телеграм-канале Социального фонда России (СФР).

Выплаты в новом месяце производятся за предыдущий, отметили в организации, добавив, что, таким образом, в октябре семьи получат пособия за сентябрь.

Кроме того, выплата из материнского капитала, обычно приходящаяся на 5 октября, в этом месяце будет осуществлена 3-го числа, уточнили в Соцфонде. Это связано с тем, что установленная дата выпадает на выходной день, поэтому средства будут перечислены накануне, в рабочий день.

СФР также предупредил, что средства поступают на счета в течение всего дня, в связи с чем не стоит беспокоиться из-за отсутствия поступления утром, а следует дождаться окончания дня.

При этом пособия, которые доставляются по почте, будут отправлены в период с 1 по 25 октября в зависимости от графика работы почтовых отделений.

С 1 сентября в России начал действовать закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% размера регионального прожиточного минимума, от 9,3 до 23,3 тысячи рублей с учетом суммы средней стипендии в 2–5 тысяч рублей.

Мера доступна для студенток, обучающихся очно в профессиональных, высших и дополнительных образовательных организациях, а также в научных учреждениях. Средний размер пособия составит 90 202 рубля, его назначение и выплата будет осуществляться Социальным фондом за счет федерального бюджета.