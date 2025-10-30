Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 07:45

Общество

Финансирование мер поддержки семей с детьми вырастет в России с 2026 года

Финансирование мер поддержки семей с детьми вырастет в России с 2026 года

В РФ детям до 18 лет гарантировали оплату труда и сокращенное рабочее время

278 детей родились в Москве 29 октября

Каждый пятый россиянин сталкивался с проверкой кредитной истории при трудоустройстве

Покупка новогодних товаров в октябре и ноябре поможет сэкономить до 50% бюджета

Роспотребнадзор сообщил об увеличении случаев гриппа в столице

"Утро": температура воздуха в Москве составит 8 градусов 30 октября

"Мослекторий": Александр Быканов – о красоте и здоровье кожи

Теплая и дождливая погода продержится в Москве всю неделю

"Московский патруль": врач рассказала об опасности БАДов

Финансирование "детского бюджета", который включает различные меры поддержки, вырастет в России с 2026 года. Также появится семейная налоговая выплата – это уже заложено в проект федерального бюджета.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что с 2026 года семейную налоговую выплату смогут получить более 7 миллионов работающих родителей с двумя и более детьми при определенных условиях дохода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика