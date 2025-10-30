Финансирование мер поддержки семей с детьми вырастет в России с 2026 года

Финансирование "детского бюджета", который включает различные меры поддержки, вырастет в России с 2026 года. Также появится семейная налоговая выплата – это уже заложено в проект федерального бюджета.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что с 2026 года семейную налоговую выплату смогут получить более 7 миллионов работающих родителей с двумя и более детьми при определенных условиях дохода.

