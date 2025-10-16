Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 22:45

Экономика

Финансовые эксперты рассказали, как выбраться из долговой ямы

Финансовые эксперты рассказали, как выбраться из долговой ямы

Курс доллара в России упал ниже 79 рублей

"Деньги 24": число ипотечных сделок на рынке жилья Москвы увеличилось почти на 20%

Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

"Деньги 24": средняя ставка по вкладам снизилась в топ-10 банков России

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему в России начал укрепляться рубль

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

"Деньги 24": более 80% российских компаний заявили о нехватке сотрудников

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

Финансовые эксперты рассказали, как выбраться из долговой ямы. По их словам, именно там или практически на краю находятся сейчас миллионы россиян.

Им предложили несколько шагов по решению проблемы. Сначала нужно провести инвентаризация всех долгов. Узнать о них можно в Бюро кредитных историй. Далее нужно определиться со стратегией погашения долгов. Например, можно начать с кредита с самой высокой ставкой или погасить сначала мелкие займы, а потом направить все деньги на самый большой кредит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансывидеоАлексей ЛазаренкоАлексей Марачев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика