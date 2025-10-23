Форма поиска по сайту

23 октября, 16:30

"Деньги 24": эксперт рассказал, как новый пакет санкций ЕС повлияет на экономику России

Владимир Путин рассказал о снижении подоходного налога в России для семей с детьми

Российская армия освободила населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза в адрес России

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Новый пакет санкций Евросоюза окажет слабое влияние на экономику России, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Ограничения были введены в отношении 21 физического и 42 юридических лиц.

Кроме того, ЕС установил запрет на сделки с рублевым стейблкоином и расширил список танкеров под ограничениями. Теперь под санкциями находятся 503 судна. Также организация установила полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
политикаэкономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

