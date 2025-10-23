"Деньги 24": эксперт рассказал, как новый пакет санкций ЕС повлияет на экономику России

Новый пакет санкций Евросоюза окажет слабое влияние на экономику России, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Ограничения были введены в отношении 21 физического и 42 юридических лиц.

Кроме того, ЕС установил запрет на сделки с рублевым стейблкоином и расширил список танкеров под ограничениями. Теперь под санкциями находятся 503 судна. Также организация установила полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.