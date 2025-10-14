Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 16:30

Экономика

"Деньги 24": в России может появиться новая платежная система

"Деньги 24": в России может появиться новая платежная система

"Деньги 24": лимит на число банковских карт могут ввести в России в декабре

"Деньги 24": цена на золото впервые превысила 4 100 долларов за унцию

"Деньги 24": курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с конца августа

Московская фабрика изготовила более 10 тыс предметов мебели по программе "Моя школа"

Потолок цен на бензин на заправках предложили ввести в России

Цены на кофе выросли в России

Цены на золото и серебро достигли рекордных значений

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

"Деньги 24": обязательную маркировку меда введут в России с 1 марта 2026 года

Крупнейшие российские банки начали обсуждать создание новой платежной системы, которая может стать конкурентом "Мир", сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Инициатива направлена на развитие внутреннего платежного рынка и снижение зависимости от единой государственной системы.

В настоящее время доля карт "Мир" в стране превышает 75%, тогда как у Visa и Mastercard – около 22%, в основном за счет старых карт, выпущенных до 2022 года. Новая система, по предварительным планам, может сосредоточиться не на выпуске физических карт, а на бесконтактных и QR-платежах, а также на собственных программах кэшбэка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика