14 октября, 16:30Экономика
"Деньги 24": в России может появиться новая платежная система
Крупнейшие российские банки начали обсуждать создание новой платежной системы, которая может стать конкурентом "Мир", сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. Инициатива направлена на развитие внутреннего платежного рынка и снижение зависимости от единой государственной системы.
В настоящее время доля карт "Мир" в стране превышает 75%, тогда как у Visa и Mastercard – около 22%, в основном за счет старых карт, выпущенных до 2022 года. Новая система, по предварительным планам, может сосредоточиться не на выпуске физических карт, а на бесконтактных и QR-платежах, а также на собственных программах кэшбэка.
