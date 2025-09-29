Форма поиска по сайту

29 сентября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": период укрепления рубля завершился

Период укрепления рубля, действовавший с начала 2025 года, завершился. В сентябре курс российской валюты колебался из-за ожиданий снижения ключевой ставки Центробанком. Экономический обозреватель Константин Цыганков объяснил, что в начале месяца многие инвесторы начали закрывать рублевые вклады и переходить на доллары, но когда ставка снизилась не так сильно, как ожидалось, рубль укрепился.

Тем не менее эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы, с началом высокого делового сезона и ростом импорта к концу года, спрос на доллары будет увеличиваться. При этом экспортные поступления валюты ограничены санкциями. С учетом этих факторов, а также прогнозов министерства экономики и ЦБ, у рубля формируется тенденция к постепенному снижению курса к доллару в октябре и последующих месяцах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоАлина ГилеваКонстантин Цыганков

