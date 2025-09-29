29 сентября, 12:30Экономика
"Деньги 24": Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России
Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России на 2026–2028 годы. Эксперт Константин Цыганков рассказал, что ведомство предусмотрело базовый и консервативный сценарии, которые могут ждать россиян.
По его словам, министерство спрогнозировало, каким будут рост ВВП, средний курс доллара и уровень инфляции в ближайшие годы.
