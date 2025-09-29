Форма поиска по сайту

29 сентября, 12:30

"Деньги 24": Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России

Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России на 2026–2028 годы. Эксперт Константин Цыганков рассказал, что ведомство предусмотрело базовый и консервативный сценарии, которые могут ждать россиян.

По его словам, министерство спрогнозировало, каким будут рост ВВП, средний курс доллара и уровень инфляции в ближайшие годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

