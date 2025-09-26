Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября, 11:30

Экономика

"Деньги 24": правительство РФ продлит действующий запрет на экспорт бензина до конца года

"Деньги 24": правительство РФ продлит действующий запрет на экспорт бензина до конца года

Ряд товаров и услуг подорожает в России при поднятии НДС до 22%

Новости Москвы: количество индивидуальных предпринимателей выросло на 7,5%

"Деньги 24": правительство может ограничить возврат товаров, купленных на маркетплейсах

Банк России выпустит новые банкноты номиналом 50 и 10 рублей

"Деньги 24": годовая инфляция в России упала ниже 8%

"Деньги 24. Финансовая грамотность": паевые инвестиционные фонды

Косметику и бытовую химию начнут маркировать в России с 1 октября

В России могут повысить налог для самозанятых

Большие очереди на АЗС заметили в нескольких регионах России

Правительство РФ продлит действующий запрет на экспорт бензина до конца года, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, такая мера позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке.

Он отметил, что в предыдущие годы этот фактор позволял сбивать рост цен. Сейчас стоимость бензина АИ-95 в Москве составляет около 66 рублей за литр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика