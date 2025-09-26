26 сентября, 11:30Экономика
"Деньги 24": правительство РФ продлит действующий запрет на экспорт бензина до конца года
Правительство РФ продлит действующий запрет на экспорт бензина до конца года, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков. По словам эксперта, такая мера позволит стабилизировать ситуацию на топливном рынке.
Он отметил, что в предыдущие годы этот фактор позволял сбивать рост цен. Сейчас стоимость бензина АИ-95 в Москве составляет около 66 рублей за литр.
