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15 марта, 23:55

Экономика

"Деньги 24. Итоги": что происходит с рублем на рынке

"Деньги 24. Итоги": что происходит с рублем на рынке

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То, что в настоящее время происходит с рублем, на рыночном языке называется волатильность. 2025 год начался с курса 113 рублей за доллар. За два с половиной месяца рубль укрепился на 25%.

По мнению участников рынка, такое усиление позиций рубля против доллара вызвано ростом продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров. Согласно данным Банка России, этот показатель в феврале увеличился на 25% по отношению к январю. Чистые продажи валюты оказались на 20% выше.

Подробнее – в программе "Деньги 24. Итоги".

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