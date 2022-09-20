"Деньги 24": ЦБ РФ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке

Центробанк всерьез взялся за рынок ипотеки. С 1 декабря фактически запретили жилищный кредит без первоначального взноса. А еще регулятор решил предостеречь россиян от ипотеки по минимальным ставкам – у некоторых застройщиков они бывают даже меньше процента.

В чем тут подвох? И как купить квартиру без огромных переплат? Об этом – в программе "Деньги 24".