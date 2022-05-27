"Весна": рынок кофе

Мировые цены на кофе с февраля снизились. Однако на розничных ценах это не отразилось. Что двигает вверх цены на кофе?

Подорожает ли еще больше стаканчик кофе на вынос? Какова его реальная себестоимость? И кто заменит покидающие Россию западные кофейные бренды? Об этом – в программе "Весна".