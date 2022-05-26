В Минпромторге РФ рассказали о параллельном импорте товаров класса люкс

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Ввоз в РФ продукции люксового класса может осуществляться через третьи страны путем параллельного импорта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.

Ранее Владимир Путин заявил, что в Россию продолжат поступать товары класса люкс. По словам президента, уход ряда зарубежных компаний из РФ не приведет к принципиальным изменениям. Глава РФ уточнил, что, кто захочет завезти какие-то подобные товары, смогут сделать это, однако будет просто немного подороже.

В марте Евросоюз запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Также запрет ввели на импорт определенных стальных изделий.

Об аналогичном решении объявили в Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил о запрете на экспорт в РФ предметов роскоши, включая драгоценные камни и ювелирные изделия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.