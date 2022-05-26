В Минпромторге РФ рассказали о параллельном импорте товаров класса люкс

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Ввоз в РФ продукции люксового класса может осуществляться через третьи страны путем параллельного импорта, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.
Ранее Владимир Путин заявил, что в Россию продолжат поступать товары класса люкс. По словам президента, уход ряда зарубежных компаний из РФ не приведет к принципиальным изменениям. Глава РФ уточнил, что, кто захочет завезти какие-то подобные товары, смогут сделать это, однако будет просто немного подороже.
В марте Евросоюз запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Также запрет ввели на импорт определенных стальных изделий.
Об аналогичном решении объявили в Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил о запрете на экспорт в РФ предметов роскоши, включая драгоценные камни и ювелирные изделия.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: