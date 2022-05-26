Путин заявил, что в РФ продолжат поступать люксовые товары

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Владимир Путин заявил, что в Россию продолжат поступать товары класса люкс. Об этом глава государства упомянул в своем выступлении на Евразийском экономическом форуме.

По словам президента, уход ряда зарубежных компаний из РФ не приведет к принципиальным изменениям.

"А те, кто захочет завезти какие-то товары класса люкс, лакшери, смогут это сделать, но будет это для них чуть-чуть подороже", – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в более широком смысле для страны важны не товары личного пользования, а функционал инженерных и научных центров, которые необходимы в качестве базы для развития России.

В марте Евросоюз запретил экспорт в РФ предметов роскоши, таких как дорогие автомобили и ювелирные изделия. Также запрет ввели на импорт определенных стальных изделий.

Об аналогичном решении объявили в Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда сообщил о запрете на экспорт в РФ предметов роскоши, включая драгоценные камни и ювелирные изделия.

