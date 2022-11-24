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Новости

24 ноября, 20:00

Общество

"Личная территория": сельская "мафия"

"Личная территория": сельская "мафия"

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Новости часа: Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным

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Андрей уже год выслушивает оскорбления и терпит побои от своего соседа – председателя коттеджного поселка. Линар прилюдно унижает его, намекает на его связи с мужчинами и чуть ли не детьми. Якобы у него даже есть доказательства, но их он никому не предоставляет.

Андрей считает, что это не что иное, как месть за активную позицию. Он выступает против методов работы Линара в поселке. Подробнее – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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