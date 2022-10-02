"Московский спорт": фигурное катание

Фигурное катание в России считается одним из наиболее популярных видов спорта. Российские мужчины – одиночники постоянно занимают призовые места на чемпионатах мира и Европы, а девушки и вовсе, начиная с 2014 года, доминируют на Олимпиаде.

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