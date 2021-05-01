"Интерьер, nапример": как зонировать пространство

Супруги Дмитрий и Раиса Токаревы сами сделали ремонт в квартире еще 5 лет назад. Это их первое жилье и первый ремонт. Молодые люди очень боялись переборщить с цветом, поэтому сделали бежевый, нейтральный интерьер, который очень быстро им же и надоел.

Ведущий программы "Интерьер, nапример" Алексей Лазар зонирует пространство в их квартире при помощи перегородки из водопроводных труб, привезет огромное панно из амбарных досок, добудет для их интерьера настоящий мох и добавит жизни в интерьер супружеской пары.