В США проверят первоапрельскую шутку Volkswagen

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Фото: ТАСС/Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance
Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование после того, как Volkswagen заявил в начале апреля о намерении переименовать свое американское подразделение в Voltswagen. Об этом рассказал журнал Der Spiegel.
Регулятор хочет проверить, как повлияло заявление немецкой компании на котировки и не нарушило ли оно законодательство в сфере ценных бумаг.
"Неясно, что конкретно интересует комиссию и какие законы Volkswagen мог вообще нарушить. Но агентство ранее преследовало генерального директора Tesla Илона Маска за то, что он писал в Twitter вещи, которые оказались неправдой о его компании", – комментирует ситуацию The Verge.
Сообщение о планах сменить название появилось на сайте автоконцерна 29 марта. На следующий день стоимость акций компании выросла на 12,5%. Позже представители Volkswagen объяснили, что это была первоапрельская шутка и ничего менять производитель не собирается.
Своими шутками известны и другие компании – Tesla и SpaceX, а точнее их основатель Илон Маск. Например, клиенты спутникового интернет-сервиса Starlink (принадлежит SpaceX) заметили в пользовательском соглашении пункт о признании независимости Марса. Многие не восприняли его всерьез, тогда как юристы считают, что таким образом Маск создает основу для марсианской Конституции.
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