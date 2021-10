Радит из Индонезии стал новым гостем экскурсии по Москве с сюрпризами для иностранцев. В этот раз множество российских странностей обнаружилось в районе Чистых прудов.

Бои подушками возле ЗАГСа, старинные свистульки на вооружении московских постовых, билеты в музей за пару пакетов мусора и стейк из березы. Об этом – в новом выпуске "My name is Moscow".