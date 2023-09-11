"Московский патруль": шесть автомобилей столкнулись на МСД

На Московском скоростном диаметре произошло ДТП с участием шести автомобилей. Две полосы в сторону центра города оказались перекрыты из-за поврежденных машин. В результате произошедшего один человек пострадал и был госпитализирован.

На кадрах с места аварии видно, что у некоторых автомобилей появились небольшие вмятины, а другие получили серьезные повреждения, у них выбиты стекла и смяты части корпуса. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

