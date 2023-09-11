В СК назвали причину смерти женщины после употребления арбуза в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Признаков отравления каким-либо веществом после смерти женщины от употребления арбуза не обнаружено. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по Москве.

По результатам судмедэкспертизы, причиной смерти женщины стала острая сердечная недостаточность.

На данный момент следователи продолжают выяснять все обстоятельства смертельного инцидента.

О том, что женщина скончалась в столичном районе Хамовники после того, как поела арбуз, стало известно 11 сентября. Сначала у нее наблюдались тошнота и рвота. Бригада врачей, которую решили вызвать родственники, не смогла спасти женщину.

После этого столичный главк Следственного комитета организовал проверку. По данным комитета, 8 сентября женщина купила в центре города арбуз, после употребления которого скончалась. Следствие выяснило, что она страдала рядом хронических заболеваний, при этом члены ее семьи также ели арбуз.

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