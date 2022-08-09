Отравившийся арбузом мужчина остается в столичной реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина, отравившийся арбузом в Москве, остается в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

В больнице, куда его доставили, уточнили, что пациент находится в реанимации общего хирургического профиля.

Ранее стало известно, что мужчина госпитализирован в реанимацию с отравлением после съеденного арбуза. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, 34-летнего мужчину госпитализировали из хостела на улице Чечулина 6 августа. Один из проживающих там мужчин рассказал, что накануне они купили арбуз, а после его употребления почувствовали себя хуже.