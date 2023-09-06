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06 сентября, 08:30

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В Италии болельщики "Фоджи" сожгли стадион соперника после поражения команды

В Италии болельщики "Фоджи" сожгли стадион соперника после поражения команды

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Болельщики "Фоджи" спалили футбольный стадион соперника "Таранто" на Чемпионате лиги Италии. После поражения гостевой команды ее фанаты бросили на поле дымовую шашку. Пламя вспыхнуло.

Прибывших пожарных гостевой сектор встретил камнями. Ликвидировать огонь удалось только к утру 6 сентября. Никто не пострадал, но гостевые трибуны арены в городе Таранто почти полностью уничтожены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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