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Автомобиль выехал на тротуар на Волгоградском проспекте

Автомобиль выехал на тротуар на Волгоградском проспекте

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На Волгоградском проспекте машина выехала на тротуар. В настоящее время поврежденный автомобиль эвакуируют. Сотрудники прокуратуры осматривают перекресток, где произошло ДТП.

По версии следствия, водитель большегруза нарушил правила и попытался развернуться в непредназначенном для этого месте. В результате он врезался в другой автомобиль и его вынесло на тротуар, там находились женщина и ее семилетний сын. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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