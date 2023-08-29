Автомобиль выехал на тротуар на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте машина выехала на тротуар. В настоящее время поврежденный автомобиль эвакуируют. Сотрудники прокуратуры осматривают перекресток, где произошло ДТП.

По версии следствия, водитель большегруза нарушил правила и попытался развернуться в непредназначенном для этого месте. В результате он врезался в другой автомобиль и его вынесло на тротуар, там находились женщина и ее семилетний сын. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.