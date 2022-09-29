В деле убийства первого главы ДНР Захарченко появились новые подробности

Фото: ТАСС/Николай Тришин

В деле об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появились новые подробности. Они были раскрыты благодаря перехваченному телефонному разговору сотрудника СБУ со своим агентом, передает РИА Новости.

"Чтобы ты понимал, за "Захарку" (Александра Захарченко. – Прим. ред.) заплатили 5 миллионов рублей. Я говорю, 5 миллионов рублей отошло человеку, который исполнял. Два миллиона долларов – это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее", – рассказывает сотрудник СБУ.

О перехваченном телефонном разговоре агентству заявил источник в силовых структурах ЛНР.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Были ранены еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ. В ДНР не исключили участия в организации взрыва "западных спецслужб".

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. Российский МИД обвинил в произошедшем Украину.



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