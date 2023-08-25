СК начал изымать продукты в кафе на севере Москвы, где люди отравились шаурмой

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи начали изымать продукты, которые использовались для приготовления блюд в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской на севере столицы, где 32 человека отравились шаурмой и курами гриль. Главное следственное управление СК РФ по Москве рассказало об этом в телеграм-канале.

"Следователями и криминалистами столичного СК проводится осмотр места происшествия. Изымаются продукты, используемые для приготовления продукции, реализуемой точкой быстрого питания", – говорится в публикации.

В свою очередь, столичная прокуратура в своем телеграм-канале сообщила, что проконтролирует ход расследования дела по факту отравления граждан. Кроме того, специалистам предстоит выяснить, кто является поставщиком некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве организовало эпидемиологическое расследование в связи с выявлением случаев отравления продукцией из кафе "Бистро-24".

Там зафиксировали многочисленные нарушения санитарных норм. В заведении использовались немаркированные продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих условиях.

Позднее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным следствия, с 20 по 24 августа 32 человека обратились к медикам с признаками пищевого отравления после посещения этого кафе.



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