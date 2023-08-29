В ДНР завершили расследование дела об убийстве первого главы региона Захарченко

Фото: ТАСС/AP/Sergei Grits

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что основному фигуранту дела о гибели Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей УК РФ.

Александр Захарченко погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Были ранены еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

По делу об убийстве Захарченко задержали агента СБУ. В ДНР не исключили участия в организации взрыва "западных спецслужб".

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. Российский МИД обвинил в произошедшем Украину.