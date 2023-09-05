Автобус врезался в кирпичный забор в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В Мытищах Московской области пассажирский автобус столкнулся с кирпичным забором частного дома, в результате три человека пострадали. Об этом сообщает подмосковная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, примерно в 15:04 водитель пассажирского автобуса ехал в сторону поселка Высоково. Он съехал на обочину и столкнулся с кирпичным забором одного из частных домов.

"В результате происшествия травмы получили 3 пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь", – подчеркнули в ведомстве.

Мытищинская городская прокуратура проведет проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, указано в сообщении.

Подчеркивается, что сотрудники прокуратуры проконтролируют установление всех обстоятельств аварии и дальнейшее принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что на Широкой улице в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места ДТП. Перед этим водитель автомобиля пересек перекресток на красный светофор. В связи с произошедшим мужчина был объявлен в розыск.

Отмечалось, что в результате аварии пострадала женщина, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В этот же день, 4 сентября, полицейским удалось задержать мужчину и доставить в отдел, в отношении него было составлено несколько административных протоколов.



"Московский патруль": автомобиль каршеринга врезался в автобус в Москве