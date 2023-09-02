Автобус сбил людей на платформе городского автовокзала в Башкирии

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Башкортостана"

Автобус совершил наезд на платформу автовокзала в башкирском городе Нефтекамск. В результате произошедшего пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции республики.

"Авария произошла около 17:00 на улице Трактовая. По предварительным данным, 56-летняя женщина, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, совершила наезд на посадочную платформу местного автовокзала", – отметило ведомство.

Автобус направлялся по маршруту Нефтекамск – Николо-Березовка без пассажиров.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что автобус с гражданами Молдавии попал в ДТП недалеко от польского города Гожно. В результате аварии госпитализировали 10 человек.

До этого в центральной части Турции, в провинции Йозгат, произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого 12 человек погибли, еще 19 получили различные травмы.

В ДТП с туристическим автобусом в Турции пострадали 26 человек