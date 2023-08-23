Двое россиян пострадали в ДТП на юге Мексики

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Двое россиян получили травмы после того, как грузовик врезался в их машину в муниципалитете Бетания штата Чьяпас на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт миграции страны.

"Национальный институт миграции оказывает помощь двум молодым людям в возрасте 26 лет и 31 года из России, 34-летней женщине из Белоруссии и канадцу, которые получили травмы при столкновении грузовика с неисправными тормозами с их автомобилем на шоссе Теописка – Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас в поселке Бетания, штат Чьяпас", – отметили в ведомстве.

В институте добавили, что пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, в связи с этим их поместили в больницу Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас, где они проходят лечение.

Миграционные мексиканские службы уведомили о произошедшем консульства России, Белоруссии и Канады. Отмечается, что пострадавшие граждане РФ постоянно проживали на территории Мексики.

Позже институт добавил, что в результате аварии один человек, являющийся уроженцем Мексики, погиб. Полиция устанавливает причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что на трассе Душанбе – Куляб – Хорог на юге Таджикистана грузовик "Дулан" протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в жилые дома, 10 человек погибли, 14 граждан пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Уточняется, что авария произошла в городе Кулябеу рынка Сомони. У грузовика, который спускался под уклон, произошел отказ тормозной системы. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие.



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