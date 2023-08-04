04 августа, 23:12Происшествия
Водителя каршеринга задержали с наркотиками в Балашихе
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
В Балашихе сотрудники Госавтоинспекции задержали 51-летнего водителя автомобиля каршеринга, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
"Полицейские для проверки документов остановили автомобиль каршеринга. При беседе с автоинспекторами водитель заметно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В кармане куртки злоумышленника и в арендованном им автомобиле было обнаружено и изъято 9 свертков с порошкообразным веществом", – заявила глава пресс-службы Татьяна Петрова.
По словам Петровой, экспертиза показала, что один из изъятых свертков содержал наркотическое средство – N-метилэфедрон.
Как признался злоумышленник, он должен был разложить в тайники-закладки на территории округа для дальнейшего сбыта.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Задержанного заключили под стражу.
Ранее около 50 килограмм кокаина нашли в контейнере с банами в Санкт-Петербурге. По данным таможенников, партия из 10 рефрижераторных контейнеров с бананами прибыла в таможенный пост "Гавань". Груз везли через порты Африки и Европы транзитом в Узбекистан.
"Московский патруль": наркокурьера задержали возле Курского вокзала
Читайте также