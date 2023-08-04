Водителя каршеринга задержали с наркотиками в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Балашихе сотрудники Госавтоинспекции задержали 51-летнего водителя автомобиля каршеринга, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

"Полицейские для проверки документов остановили автомобиль каршеринга. При беседе с автоинспекторами водитель заметно нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем было принято решение провести его личный досмотр. В кармане куртки злоумышленника и в арендованном им автомобиле было обнаружено и изъято 9 свертков с порошкообразным веществом", – заявила глава пресс-службы Татьяна Петрова.

По словам Петровой, экспертиза показала, что один из изъятых свертков содержал наркотическое средство – N-метилэфедрон.

Как признался злоумышленник, он должен был разложить в тайники-закладки на территории округа для дальнейшего сбыта.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Задержанного заключили под стражу.

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