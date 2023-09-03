Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man в Неваде застряли в пустыне из-за ливня

Десятки тысяч посетителей популярного американского фестиваля Burning Man не могут уехать из-за проливных дождей. Как пишут местные СМИ, за сутки выпала трехмесячная норма осадков, и пустыню полностью размыло.

В настоящее время въезд и выезд с территории запрещен. Организаторы обращаются к гостям с просьбой беречь еду, воду и топливо. Погода, по словам синоптиков, улучшится только к вечеру 4 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.