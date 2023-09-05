Схема движения рядом с "Москва-Сити" изменится после открытия проспекта Багратиона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Схема движения автомобилей и другого наземного транспорта будет изменена возле делового центра "Москва-Сити", Северо-Западной хорды (СЗХ) и МКАД в районе Кунцево в связи с открытием проспекта Багратиона. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что для равномерного распределения транспортного потока в районе "Москва-Сити" будет закрыт съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) на Тестовскую улицу. Для того чтобы попасть на территорию делового центра, водители должны будут повернуть налево в сторону улицы Эрисмана перед круговым перекрестком.

Также будет закрыт поворот на Пресненскую набережную с Тестовской улицы в сторону центра, а все левые повороты будут отменены с Краснопресненской набережной в Выставочный переулок и с Выставочного переулка на набережную.

При этом, добавили в ведомстве, рядом с башнями "Парк" и "Ривьер" для автомобилистов будет открыто двухстороннее движение, эта дорога также позволит выехать в сторону набережной.

"Изменения помогут сохранить комфортные условия движения с учетом присоединения новой дороги и дополнительного потока машин", – объяснили в Дептрансе.

Ведомство призывает водителей ознакомиться с нововведениями и обращать внимание на экраны, а также информационные щиты.

Ранее сообщалось,что на выезде с аэропорта Внуково станут недоступны три полосы для движения, ограничения будут действовать до 21 ноября. В столичном Дептрансе уточнили, что речь идет об участке в районе дома № 2б по Центральной улице.



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