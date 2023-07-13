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13 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам"

"Московский патруль": в Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам"

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В Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам", которые портили автомобили, припаркованные не по правилам. Однажды они не побоялись атаковать машину, в которой находились бойцы спецназа "Гром", чем помешали полицейским выполнить задание, сорвали спецоперацию по задержанию наркодилеров.

Теперь активисты сами находятся на скамье подсудимых. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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