"Московский патруль": в Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам"

В Москве начался процесс над активистами движения "СтопХам", которые портили автомобили, припаркованные не по правилам. Однажды они не побоялись атаковать машину, в которой находились бойцы спецназа "Гром", чем помешали полицейским выполнить задание, сорвали спецоперацию по задержанию наркодилеров.

Теперь активисты сами находятся на скамье подсудимых. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

