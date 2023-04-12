"Московский патруль": экс-глава Всероссийского общества глухих получил 7 лет колонии

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему главе Всероссийского общества глухих Валерию Рухледеву.

Он получил 7 лет колонии за многомиллионные махинации с льготами для инвалидов и недвижимостью. Новая команда Всероссийского общества глухих пытается вернуть часть утраченного имущества и взыскать сотни миллионов. По некоторым данным, во время процесса был озвучен список собственности Рухледева и его родных.

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