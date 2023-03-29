Жители Магадана утопили женщину, ставшую свидетельницей двойного убийства

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Магадане сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые убили трех человек с целью скрыть другое преступление. Об этом сообщает СК России по Магаданской области.

5 марта в поселке Снежном в квартире находились люди, которые употребляли наркотические вещества. Позже к ним присоединились еще двое мужчин и одна женщина. Один из злоумышленников, испытывая неприязнь к гостю, решил застрелить мужчину и его друга из огнестрельного оружия. Оба погибли на месте.

Подозреваемые взяли тела убитых и перенесли в ванную. Позже они осознали, что женщина стала свидетельницей убийства, и решили, что от нее тоже необходимо избавиться, так как она может передать информацию сотрудникам полиции.

В период с 8 по 9 марта злоумышленники обманом привезли женщину в бухту Гертнера, где утопили ее. Тела мужчин также были сброшены в воду.

В полицию поступило заявление об исчезновении одного из убитых, в ходе проверочных мероприятий удалось узнать о преступлении, а также установить личности злоумышленников.

Следователи изъяли все доказательства с места происшествия, несколько единиц оружия и боеприпасы. В акватории бухты Гертнера осуществляются мероприятия по обнаружению тел потерпевших.

Отмечается, что следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу всех участников преступления.

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