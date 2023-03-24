"Московский патруль": в Москве мошенник продал пенсионеру БАД на 300 тыс рублей

В Москве 35-летний мошенник продал 86-летнему пенсионеру дешевые биологические добавки из Сети на 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей

ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленник пообещал, что препараты снимут боли и излечат от разных недугов, однако этого не произошло.

По словам пенсионера, суставы болели последние 40 лет. Когда молодой человек предложил купить средство, которое, совершенно точно должно помочь, пожилой мужчина согласился, не раздумывая.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

