Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые попали на лед Байкала из-за плохой видимости

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые своевременно не прислушались к предупреждениям ведомств о непогоде и попали на лед Байкала. Всех благополучно доставили на берег.

Была спасена группа из пяти человек, которые потеряли дорогу в условиях плохой видимости, еще несколько человек застряли на машинах. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.