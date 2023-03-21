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Происшествия

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые попали на лед Байкала из-за плохой видимости

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые попали на лед Байкала из-за плохой видимости

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Сотрудники МЧС спасли 14 человек, которые своевременно не прислушались к предупреждениям ведомств о непогоде и попали на лед Байкала. Всех благополучно доставили на берег.

Была спасена группа из пяти человек, которые потеряли дорогу в условиях плохой видимости, еще несколько человек застряли на машинах. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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