"Московский патруль": началось рассмотрение дела администраторов телеграм-каналов

Хамовнический районный суд столицы приступил к рассмотрению по существу дела администраторов телеграм-каналов. На скамье подсудимых трое человек, обвиняемых в вымогательстве.

По версии следствия, жители Санкт Петербурга вымогали 470 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации Василия Бровко и его супруги, известной телеведущей, Тины Канделаки за не публикацию подробностей об их работе и личной жизни.

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