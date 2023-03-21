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21 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": замкомандующего Центральным округом Росгвардии задержали на 48 часов

"Московский патруль": замкомандующего Центральным округом Росгвардии задержали на 48 часов

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Заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого задержали на 48 часов. По некоторым данным, его подозревают в получении многомиллионных взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, генерал-майор получил коррупционные деньги частями, а всего ему передали 19 миллионов рублей. Директором Росгвардии Виктором Золотовым уже принято решение об увольнении Драгомирецкого с должности и последующее его увольнение с военной службы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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