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28 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": пенсионера в Москве могли обмануть ради получения квартиры

"Московский патруль": пенсионера в Москве могли обмануть ради получения квартиры

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В редакцию программы "Московский патруль" за помощью обратился житель Москвы Александр Иванов. После смерти его отца, все имущество пенсионера оказалось в руках продавца чая.

Незадолго до этого женщина официально расписалась с пенсионером, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет. Почему наследники пожилого мужчины считают, что брак был по расчету? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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