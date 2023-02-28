"Московский патруль": пенсионера в Москве могли обмануть ради получения квартиры

В редакцию программы "Московский патруль" за помощью обратился житель Москвы Александр Иванов. После смерти его отца, все имущество пенсионера оказалось в руках продавца чая.

Незадолго до этого женщина официально расписалась с пенсионером, несмотря на разницу в возрасте в 30 лет. Почему наследники пожилого мужчины считают, что брак был по расчету? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.