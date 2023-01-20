"Московский патруль": на Рублево-Успенском шоссе задержан курьер с наркотиками

Путь по Рублево-Успенскому шоссе для одного из москвичей закончился задержанием. После того, как инспекторы ГИБДД обнаружили у молодого человека свертки с наркотиками, он неожиданно назвал адрес подпольной лаборатории.

Этот дом находится в подмосковном селе Аксиньино Одинцовского городского округа. В нем дельцы изготавливали мефедрон. В жилище оперативники обнаружили и изъяли вещества растительного происхождения, стеклянный поддон с кристаллами, защитные костюмы, а также канистры с химическими жидкостями.

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