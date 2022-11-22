"Московский патруль": в МО проверят нелегальных гидов по опасным подземельям

Подмосковные следователи по поручению главы СКР Александра Бастрыкина проверяют гидов-нелегалов, которые устраивают экскурсии по опасным подземельям.

Этот незаконный бизнес процветает много лет. В Сьяновских пещерах в Домодедове ежедневно собираются десятки и даже сотни человек. Для экстремалов там устраивают даже дискотеки со стриптизом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.