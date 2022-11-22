СК задержал арендатора сгоревшего склада цветов в Москве Мачелюка

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Следственный комитет задержал специалиста по пожарной безопасности Владимира Коновалова и арендатора склада на Комсомольской площади Антона Мачелюка по делу о пожаре, унесшем жизни семи человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели допрос фигурантов, а также предъявили им обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

В СК пояснили, что данное уголовное дело было соединено в одно производство с расследованием, которое ведется по части 3 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").

"Следователи совместно с криминалистами продолжают работать на месте происшествия. <...> Ход и результаты расследования поставлены председателем СК России на контроль в центральном аппарате ведомства", – добавили в СК.

Пожар в здании цветочной базы произошел в воскресенье, 20 ноября. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. Площадь пожара составила 2 500 квадратных метров.

В результате происшествия погибли семь человек.

В качестве основных версий возникновения возгорания рассматриваются неисправность электропроводки, ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами и нарушения в организации сварочных работ.

Правоохранители спасли семерых человек при тушении пожара на складе в центре столицы

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!