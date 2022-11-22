Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на складе цветов в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Нарушения в организации сварочных работ на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве являются возможной причиной появления возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Сейчас рассматривается версия, что причиной пожара могли стать нарушения техники безопасности во время сварки. Сварщик погиб", – поделился представитель экстренных служб.

До этого Следственный комитет России выдвинул версию, что причинами пожара могли стать неисправность электропроводки или ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

Возгорание в здании цветочной базы случилось в воскресенье, 20 ноября. Пожар стал причиной обрушения перекрытий между первым и вторым этажами.

Пламя удалось ликвидировать лишь в 22:03. До этого спасатели локализовали пожар на площади 2 500 квадратных метров.

В результате возгорания погибли семь человек, один из которых – гражданин Таджикистана.

Правоохранители спасли семерых человек при тушении пожара на складе в центре столицы

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