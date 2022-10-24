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24 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": кассир микрофинансовой организации в Москве обхитрила грабителя

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В Москве сотрудница микрофинансовой организации обхитрила грабителя. Он рассчитывал заполучить крупную сумму денег, но большая часть купюр в пакете оказалась муляжом.

Злоумышленник ворвался в помещение и начал размахивать ножом. Кассир, видимо, была готова к такому развитию событий и передала налетчику сверток с ненастоящими банкнотами. После этого радостный грабитель скрылся, а позже ощутил двойное разочарование: сначала понял, что почти все купюры были фантиками, а чуть позже его задержали полицейские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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