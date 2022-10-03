"Московский патруль": в Москве простились с замглавы ВГА Херсона Алексеем Катериничевым

В минувшие выходные в Москве простились с первым замглавы ВГА Херсонской области Алексеем Катериничевым.

Он погиб в результате ракетного удара ВСУ по жилому дому в центре Херсона.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Владимир Путин присвоил Катериничеву звание Героя России посмертно.

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